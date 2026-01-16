Размер шрифта
Суд изменил меру пресечения для бизнесмена Карапетяна

Суд в Армении отправил бизнесмена Карапетяна под стражу
TASHIR

Апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом передает News.am со ссылкой на пресс-службу суда.

30 декабря, как сообщал адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, бизнесмен был переведен из-под стражи в Армении под домашний арест.

Напомним, Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ. Роберт Амстердам, другой адвокат бизнесмена, намерен поднять вопрос о политических заключенных в Армении на международном уровне, обратившись в Европейский суд по правам человека и другие соответствующие организации.

Карапетян известен своими значительными инвестициями в развитие Армении. Фонд «Ташир», принадлежащий бизнесмену, занимается благотворительной деятельностью, направленной на сохранение исторического наследия, восстановление церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, фонд финансирует массовый и юношеский спорт, поддерживает культуру и искусство, реализует социальные программы, оказывает помощь нуждающимся, включая малоимущие семьи и инвалидов, строит и ремонтирует учебные заведения и реализует образовательные инициативы.

Ранее слова российского журналиста вызвали скандал в Армении.

