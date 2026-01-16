Путин созвонился с президентом Ирана после беседы с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля (Биньямином. — прим. «Газеты.Ru») Нетаньяху. Мы дали соответствующее сообщение, и в самое ближайшее время мы тогда проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана. Ситуация весьма накаленная в регионе, и президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации», — сказал представитель Кремля.

До этого российский президент подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику. В материале уточнялось, что премьер-министр Израиля опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможную атаку.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.