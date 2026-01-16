Размер шрифта
В Подмосковье мужчина напал с топором на 84-летнюю соседку

Жителя Подмосковья будут судить за нападение с топором на соседку
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Подмосковье Воскресенская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Воскресенска, который с топором напал на пенсионерку. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По версии следствия, в сентябре 2025 года между обвиняемым и пенсионеркой, проживавшими в одном доме на улице Рабочей, произошел конфликт в общем коридоре. Пьяный мужчина схватил топор и нанес пожилой женщине несколько ударов по голове. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

До этого в Уссурийске Приморского края 15-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в жестоком избиении 42-летнего мужчины, конфликт произошел после совместного распития спиртного в новогоднюю ночь.

Ранее в Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу.

