Стало известно о планах ВС РФ направить мобильные отряды на защиту Арктики

«Известия»: ВС РФ направят на защиту Арктики мобильные отряды боевых пловцов
Вооруженные силы РФ планируют направить на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из публикации следует, что власти намерены сформировать в составе Северного флота России специальные мобильные отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Уже существующие отряды привязаны к конкретным пунктам базирования Военно-морского флота РФ. Ожидается, что новые формирования будут мобильными, при этом их основной задачей станет охрана мест временной дислокации и портов.

«Диверсионную угрозу в северных широтах нельзя недооценивать», — прокомментировал военный эксперт Дмитрий Боленков.

Также в материале приводятся слова бывшего командира отряда ПДСС, члена Законодательного собрания Калининградской области Алексея Мендрика. Он обратил внимание, что температура воды в Арктике очень низкая. В связи с этим для охраны пунктов базирования и кораблей в данном регионе следует по максимуму использовать роботизированные системы, сказал законодатель.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц указал на актуальность вопроса, связанного с усилением ВМФ страны. Он пояснил, что этой темой надо заниматься на фоне возможного присоединения Гренландии к США и ее милитаризации.

Ранее в РФ назвали провокацией планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой».

