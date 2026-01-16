Стало известно о планах ВС РФ направить мобильные отряды на защиту Арктики

Вооруженные силы РФ планируют направить на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из публикации следует, что власти намерены сформировать в составе Северного флота России специальные мобильные отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Уже существующие отряды привязаны к конкретным пунктам базирования Военно-морского флота РФ. Ожидается, что новые формирования будут мобильными, при этом их основной задачей станет охрана мест временной дислокации и портов.

«Диверсионную угрозу в северных широтах нельзя недооценивать», — прокомментировал военный эксперт Дмитрий Боленков.

Также в материале приводятся слова бывшего командира отряда ПДСС, члена Законодательного собрания Калининградской области Алексея Мендрика. Он обратил внимание, что температура воды в Арктике очень низкая. В связи с этим для охраны пунктов базирования и кораблей в данном регионе следует по максимуму использовать роботизированные системы, сказал законодатель.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц указал на актуальность вопроса, связанного с усилением ВМФ страны. Он пояснил, что этой темой надо заниматься на фоне возможного присоединения Гренландии к США и ее милитаризации.

Ранее в РФ назвали провокацией планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой».