Песков: вердикт суда в ФРГ по «Северным потокам» написан в стиле хайли лайкли

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал постановление суда по подрывам «Северных потоков» как вердикт, написанный в стиле «хайли лайкли». Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля выразил несогласие с тем, что постановление суда сформулировано четко, но при этом «туманно».

«Это все, знаете, стиль «хайли лайкли», высокой долей вероятности — это «хайли лайкли». Поэтому я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки», — сказал он.

Подрывы двух российских газопроводов, экспортирующих газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. После этого Германия, Дания и Швеция допустили, что взрывы произошли в результате целенаправленной диверсии.

Накануне немецкое издание Der Spiegel сообщило, что федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ оставил под стражей гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По данным издания, генпрокуратура ФРГ обвиняет украинца в «антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции». При задержании в Италии обвиняемый отрицал свою вину, однако позже его адвокаты запросили мужчине функциональный иммунитет.

Журналисты отметили, что немецкая сторона отклонила аргументы защиты и отказала в иммунитете. В суде подчеркнули, что трубопроводы не являлись законной военной целью, а служили гражданским целям.

Ранее верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.