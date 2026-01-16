Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

Писториус назвал «стратегически неразумным» захват США Гренландии

Писториус: насильственная аннексия Гренландии была бы неразумной
Lisi Niesner/Reuters

Насильственная аннексия Гренландии была бы «стратегически неразумной». Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.

Писториус отметил, что если Трамп действительно обеспокоен вопросами безопасности в Арктике, то для него будет лучше сотрудничать с партнерами по НАТО, и особенно с европейскими странами.

«Если Трамп убедит Гренландию и Данию пойти мирным путём, то это будет делом между участвующими государствами. Но если произойдёт насильственная аннексия, то ясно две вещи: Дональд Трамп определённо не войдёт в историю как миротворец», — сказал Писториус.

Также глава Минобороны Германии подчеркнул, что для Трампа было бы «крайне неразумно с точки зрения стратегии» оставить НАТО на произвол судьбы. Поэтому Писториус выразил надежду, что в американской политике «возобладает здравый смысл».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о том, что планирует захватить Гренландию. При этом власти Дании и Гренландии высказались резко против присоединения острова к США.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, которая не привела стороны к компромиссу. Однако было решено создать рабочую группу для обсуждения вопроса Гренландии. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. Писториус заявил, что разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия все чаще использует Гренландию в военных целях.

Ранее Песков ответил на вопрос о принадлежности Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637975_rnd_7",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+