Писториус назвал «стратегически неразумным» захват США Гренландии

Насильственная аннексия Гренландии была бы «стратегически неразумной». Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.

Писториус отметил, что если Трамп действительно обеспокоен вопросами безопасности в Арктике, то для него будет лучше сотрудничать с партнерами по НАТО, и особенно с европейскими странами.

«Если Трамп убедит Гренландию и Данию пойти мирным путём, то это будет делом между участвующими государствами. Но если произойдёт насильственная аннексия, то ясно две вещи: Дональд Трамп определённо не войдёт в историю как миротворец», — сказал Писториус.

Также глава Минобороны Германии подчеркнул, что для Трампа было бы «крайне неразумно с точки зрения стратегии» оставить НАТО на произвол судьбы. Поэтому Писториус выразил надежду, что в американской политике «возобладает здравый смысл».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о том, что планирует захватить Гренландию. При этом власти Дании и Гренландии высказались резко против присоединения острова к США.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, которая не привела стороны к компромиссу. Однако было решено создать рабочую группу для обсуждения вопроса Гренландии. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. Писториус заявил, что разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия все чаще использует Гренландию в военных целях.

