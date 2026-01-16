Гладков сообщил об уничтожении беспилотников над Белгородской областью

Над Белгородом и Белгородским районом продолжают работать подразделения противовоздушной обороны, которые перехватывают и уничтожают беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Информация о возможных последствиях уточняется.

Глава региона также предупредил жителей, что в большинстве муниципалитетов области введен режим опасности атаки БПЛА. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и сохранять осторожность.

Как сообщили в Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 106 украинских беспилотников над девятью регионами страны. Помимо Рязанской области, 44 дрона сбили над Белгородской областью.

Кроме того, по 11 беспилотников силы ПВО уничтожили над Ростовской и Воронежской областями. Семь аппаратов сбили в небе над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

Ранее власти Брянской области сообщили о новых ударах ВСУ по энергообъектам.