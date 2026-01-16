Размер шрифта
«Мы поняли, что случилось это»: звезда «Магомаева» о последней встрече с Золотовицким

Труппа МХТ имени Чехова узнала о раке Золотовицкого за полгода до кончины
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Звезда сериала «Магомаев» Ольга Воронина рассказала о последней встрече с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Ее цитирует Voice.

По словам актрисы, в последний раз она видела Золотовицкого на сборе труппы полгода назад. Тогда коллеги поняли, что у артиста рак.

«Мы поняли, что случилось это. А он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке», — вспоминает она.

Воронина также рассказала, что уже во время болезни Золотовицкий отправился на гастроли с постановкой «Дуэль». Это заставило труппу поверить в его выздоровление.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января в возрасте 64 лет. В последний год он боролся с раком желудка, но скрывал болезнь.

Ранее Лолита рассказала, что записала Золотовицкого в телефоне как «Игорь Мосгаз».

