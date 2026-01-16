Экс-звезда «Уральских пельменей» похудел на 20 килограммов за полгода

Бывший участник и продюсер шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал о своем похудении. Принципами снижения веса он поделился в интервью «Леди Mail».

По словам Нетиевского, чтобы получить индивидуальные рекомендации, сперва он сделал генетический тест, показавший замедленный метаболизм и склонность к задержке жидкости. После периода голодания артист исключил из рациона жирное, сладкое, быстрые углеводы и алкоголь, отдав предпочтение овощам, фруктам, нежирным сортам мяса, рыбе и крупам.

Артист отказался от сладкого, пил много воды и перешел на двухразовое питание с голоданием с 19.00 до 11.00 следующего дня.

«В сочетании с регулярными пробежками и «нахаживанием» 8000 шагов в день, а также полноценным восьмичасовым сном такой подход довольно быстро дал результат — уже спустя полгода я избавился от 20 лишних килограммов. И сегодня продолжаю держать вес», — сказал он.

Накануне стала известна причина резкого похудения невестки Виктории Бекхэм.

Ранее невестка Валерии похвасталась кардинальным похудением.