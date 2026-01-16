Россия и Иран выступили за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана

Пезешкиан рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки в Иране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал об усилиях, предпринимаемых для нормализации обстановки в Исламской республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Москва и Тегеран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу немедленной деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. Пресс-секретарь отметил, что ситуация весьма накаленная в регионе (массовые протесты — прим. ред.), и российский лидер продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Президент США призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.