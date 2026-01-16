Размер шрифта
Власти Израиля считают, что США могут ударить по Ирану в ближайшие дни

Axios: США могут ударить по Ирану в ближайшие дни
Stringer/Reuters

Власти Израиля считают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, текущий план властей США включает атаки на объекты иранских сил безопасности. В свою очередь американские чиновники отметили, что вариант с военным вмешательством по-прежнему возможен, если в Иране возобновятся казни протестующих.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.
 
