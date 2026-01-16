Размер шрифта
Постпред РФ оценил стремление ОБСЕ стать участником урегулирования на Украине

Полянский: ОБСЕ не заслужила роли посредника в урегулировании на Украине
Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не заслужила того, чтобы стать посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при этой международной структуре Дмитрий Полянский.

По его словам, Швейцария после вступления в председательство в ОБСЕ «озвучила много позитивного». В том числе представители страны указали на необходимость повысить востребованность организации и поставили перед собой задачу сделать так, чтобы усилия по урегулированию украинского кризиса не обходили ОБСЕ стороной.

«Но дело в том, что это надо заслужить. Пока, если брать сегодняшнее состояние, ОБСЕ ничем себя не проявила для того, чтобы стать партнером или инструментом участия в урегулировании», — сказал Полянский.

Дипломат добавил, что ОБСЕ необходимо вернуться к своему базовому мандату. Как отметил постпред, об этом говорят не только в РФ, но и в США.

«Швейцарцы вроде демонстрируют восприимчивость, но для того, чтобы что-то сделать, им придется проявить решимость», — подытожил Полянский.

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем страны при ОБСЕ. Другим указом российского лидера с этого поста был снят Александр Лукашевич.

Ранее Полянский обвинил Киев в желании монополизировать власть.

