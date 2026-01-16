Размер шрифта
Политика

Суд в Москве отложил слушания по иску Банка России к Euroclear

РИА: суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Центрального Банка России (ЦБ РФ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 трлн рублей убытков. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, при этом дата следующего заседания пока не была озвучена.

Заседание по рассмотрению иска Центробанка к бельгийскому депозитарию ранее началось в столичном арбитражном суде. Исковое заявление регулятора к Euroclear поступило в суд 15 декабря. Отмечается, что ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки, связанные с неправомерной блокировкой и использованием его активов.

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 ранее заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в Кремле заявили о растущем недовольстве европейцев кредитом Украине.

