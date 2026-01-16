Тимошенко сделала резкое заявление о режиме Зеленского

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания делу о коррупции назвала режим президента Владимира Зеленского фашистским. Об этом пишет РИА Новости.

«Я будут тут (на Украине — Прим. ред.) до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», — сказала она.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» писало, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.