В Польше рассказали о возможных планах по минированию границы с Россией

Минобороны: Польша не собирается минировать границу с Россией
Польша не намерена минировать границу с Российской Федерацией. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

По его словам, Польша готовит места под минирование границы, но само минирование может произойти лишь в случае вооруженного конфликта.

Томчик пояснил, что такой подход предусмотрен программой создания линии оборонных укреплений на восточной границе республики «Восточный щит», у российской границы.

Представитель ведомства выразил мнение, что минирование остается «одним из самых эффективных элементов сдерживания».

Томчик также добавил, что Польша расширяет в 25 раз производство противотанковых мин на заводе BELMA в городе Быдгощ.

В декабре агентство Reuters писало, что Польша впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин, которые она планирует разместить вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует начать разработку и производство противопехотных мин после выхода страны из Оттавской конвенции. 

