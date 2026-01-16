Размер шрифта
Легенда сборной России рассказал, может ли Клопп возглавить «Реал»

Экс-футболист Булыкин считает, что у Клоппа есть шансы возглавить «Реал»
David Klein/Reuters

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у Юргена Клоппа есть шансы возглавить мадридский «Реал».

«Ходят слухи о том, что команду может возглавить Юрген Клопп, на сколько он подходит команде? Вокруг «Реала» очень много слухов. У Клоппа есть шансы возглавить «Реал», но кандидатами на пост тренера называют Зинедина Зидана и Жозе Моуринью, которые являются реаловскими фигурами, которые помогли принести много пользы команде. Увидим в ближайшие месяцы, что решит руководство», — сказал Булыкин.

Официально об отставке Хаби Алонсо было объявлено 12 января.

Специалист тренировал команду с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо футболисты «Реала» провели 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб уступил «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

Ранее футболиста «Реала» Винисиуса сравнили с обезьяной.

