Президент Косово отменил визит в США после обвинения в военных преступлениях

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отменил свою официальную поездку в США спустя несколько часов после того, как его обвинили в военных преступлениях во время конфликта с Сербией, передает Bloomberg.

Тачи должен был прибыть в Вашингтон в субботу, 27 июня, для переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Ранее специальная прокуратура в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах.

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