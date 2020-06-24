Путин заявил, что гордится Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится самодостаточной, сильной и открытой Россией, пишет РИА «Новости».

«Гордимся Россией — самодостаточной, сильной, открытой страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу…», — сказал Путин на вручении государственных премий за достижения в науке и технологиях, литературе и искусстве, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащите.

Ранее 24 июня состоялся парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за коронавируса. На празднование приехали главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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