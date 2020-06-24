Путин заявил об обязанности беречь и отстаивать правду о ВОВ

Президент России Владимир Путин призвал беречь и отстаивать «ничем не замутненную» правду о Великой Отечественной войне. Такое заявление глава государства сделал в ходе парада Победы, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло <...> В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам», – подчеркнул президент.

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение мероприятия 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил роль Красной Армии в защите мира

— Путин: Россия открыта для диалога с другими странами о безопасности в мире

— Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ