Путин заявил об обязанности беречь и отстаивать правду о ВОВ
Президент России Владимир Путин призвал беречь и отстаивать «ничем не замутненную» правду о Великой Отечественной войне. Такое заявление глава государства сделал в ходе парада Победы, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло <...> В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам», – подчеркнул президент.
Парад Победы проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение мероприятия 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.
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