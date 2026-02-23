В «Гранд сервис экспресс» сообщили о задержке поездов Таврия

Пять поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются на пути в Крым и четыре в обратном направлении из-за остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика в Крым «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

На подъезде к Крыму сразу несколько пассажирских поездов следуют с отклонением от расписания. Самые серьезные изменения коснулись рейсов из Адлера и Москвы в Симферополь (№316 и №195) — они задерживаются на шесть часов. Поезд №028 Москва — Симферополь опаздывает на пять часов, №092 Москва — Севастополь — на два часа.

Из Крыма, в свою очередь, задерживаются поезда в Кисловодск (на три часа), Санкт-Петербург (на два часа) и Москву (на 1,5 часа).

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — сказано в сообщении.

18 февраля после остановки движения по Крымскому мосту были задержаны 10 поездов «Таврия». С задержкой отслеживали три поезда сообщение Симферополь — Москва , по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также сообщения поезда Симферополь — Кисловодск , Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графики составило 11 часов.

Ранее более 30 поездов задержали на Московском направлении из-за провисания контактного провода.