В Госдуме ответили, чего не хватало россиянам для победы на Олимпиаде

Свищев: россияне ярко выступили на Олимпиаде, но многих спортсменов не хватало
Christian Hartmann/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российским спортсменам не хватало соревновательной практики перед Олимпиадой 2026 года, передает РИА Новости.

«Наша дружина из 13 человек была важным и ярким представителем страны на Олимпийских играх. На Играх в Италии не хватало атлетов из разных видов спорта. Конечно, ребятам не хватало соревновательной практики перед Олимпийскими играми. Даже те немногочисленные спортсмены, кто поехал туда, не получили ту практику, которая бы могла обеспечить им топовые кондиции», — сказал Свищев.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований.

Ранее Светала Журова заявила, что участие россиян в церемонии закрытия Игр — лишь полшага вперед.
 
