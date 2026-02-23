В одном из регионов России борщевик Сосновского может стать иноагентом

В Нижегородской области могут объявить иноагентами растения. Об этом заявил председатель регионального заксобрания Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что в реестр «растений-иноагентов» будут включать «опасные, инвазивные и чужеродные» растения, которые «угрожают экологии и здоровью людей». По его словам, «первый и главный кандидат — борщевик Сосновского».

«От ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом!» — написал Люлин.

Глава нижегородского заксобрания предлагает внести поправки в областное законодательство и закрепить в них понятие «растение-иноагент». Помимо этого, предлагает Люлин, нужно штрафовать собственников «растений-иноагентов», поскольку эти садовники распространяют вредителей на своей земле, заключил парламентарий.

