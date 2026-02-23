Глава евродипломатии Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) потребовать сокращения армии России, но не смогла сформулировать, на сколько. Ее слова приводит ТАСС.

«Проблема в том, что, если будут ограничения армии Украины, должны быть и ограничения армии России», — сказала она по прибытии на встречу министров ЕС.

При этом ответить на вопрос журналистов об оптимальном размере российской армии Каллас не смогла, поскольку это вопрос «не к ней». По ее мнению, ожидать мира на Украине в ближайшие месяцы не стоит, поэтому необходимо сформулировать общие требования к России.

Глава евродипломатии отметила, что на переговорах необходимо требовать согласованные странами ЕС уступки со стороны России. Она утверждает, что нужно требовать от Москвы максимум, чтобы «получить хоть что-то».

До этого СМИ сообщили, что Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время ее полномочий. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Латвии признал неудобную правду о силе российской армии.