В ООН обвинили политиков в стремлении добиться мирового господства

Комиссар ООН Тюрк заявил о самой ожесточенной с 1945 года борьбе за власть

Сегодня в мире разворачивается самая ожесточенная борьба за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). Такое мнение высказал верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), передает ТАСС.

По его словам, события во всем мире указывают на стремление могущественных стран достигнуть доминирования и превосходства. Так, за риторикой ряда мировых лидеров скрывается «убеждение, что они стоят выше закона и выше Устава ООН», отметил Тюрк.

Эти политики, по словам комиссара, ссылаются на исключительный статус, исключительную опасность или исключительное моральное суждение, чтобы всеми способами преследовать свои собственные цели. Они убеждены, что не столкнутся с последствиями, добавил Тюрк.

61-я сессия СПЧ ООН открылась в Женеве 23 февраля, она продлится до 31 марта. На ней будут представлены итоги обзоров ситуации в области прав человека в 13 странах, в том числе в Белоруссии.

Ранее в ООН призвали прислушаться к требованиям России в украинском конфликте.