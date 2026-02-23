Размер шрифта
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает результаты переговоров по Украине

Медведев: РФ не разглашает результаты переговоров по договоренности
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими ВС РФ во время рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации заявил, что Россия не разглашает результаты прошедших переговоров по Украине по договоренности. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», — поделился Медведев.

Он добавил, что российская сторона в ходе переговоров озвучила свою позицию по территориям, параметрам демилитаризации и другим вопросам, однако ответа от украинской стороны пока не было.

19 февраля Медведев назвал отличия военного потенциала России и «врага» страны. По его словам, сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно.

До этого Медведев заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины. По его словам, глава республики обеспокоен недавним интервью посла в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине.

Ранее Меведев заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции.
 
