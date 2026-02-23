Российский детский хирург оказался парализован в Таиланде

Российский детский хирург Михаил Коробейников оказался полностью парализован после инфаркта спинного мозга в Таиланде и не может вернуться на родину. Об этом 23 февраля «Известиям» сообщил его сын Григорий Коробейников.

По словам родственника, медики диагностировали у врача инфаркт спинного мозга. Сейчас он находится в одной из тайских больниц и полностью обездвижен.

Основной проблемой остается транспортировка. Как уточнил сын хирурга, пациент не может самостоятельно сидеть, поэтому для возвращения в Россию требуется специализированный медицинский борт с перевозкой в лежачем положении. При этом процесс согласования со страховой компанией продвигается медленно.

Григорий Коробейников также сообщил о сложностях во взаимодействии с клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. Он добавил, что обратился за содействием в российское посольство.

По его словам, отца необходимо как можно скорее доставить в Россию, однако сделать это невозможно без официальной выписки и разрешения врачей на транспортировку.

Ранее Индия запретила всем медицинским учреждениям работать со страховыми компаниями из России.