Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российский детский хирург оказался парализован в Таиланде

«Известия»: парализованный хирург из России застрял в Таиланде из-за страховой
РЕН ТВ

Российский детский хирург Михаил Коробейников оказался полностью парализован после инфаркта спинного мозга в Таиланде и не может вернуться на родину. Об этом 23 февраля «Известиям» сообщил его сын Григорий Коробейников.

По словам родственника, медики диагностировали у врача инфаркт спинного мозга. Сейчас он находится в одной из тайских больниц и полностью обездвижен.

Основной проблемой остается транспортировка. Как уточнил сын хирурга, пациент не может самостоятельно сидеть, поэтому для возвращения в Россию требуется специализированный медицинский борт с перевозкой в лежачем положении. При этом процесс согласования со страховой компанией продвигается медленно.

Григорий Коробейников также сообщил о сложностях во взаимодействии с клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. Он добавил, что обратился за содействием в российское посольство.

По его словам, отца необходимо как можно скорее доставить в Россию, однако сделать это невозможно без официальной выписки и разрешения врачей на транспортировку.

Ранее Индия запретила всем медицинским учреждениям работать со страховыми компаниями из России.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!