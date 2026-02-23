Размер шрифта
Во Франции выступили за отказ от членства в Евросоюзе

Филиппо: Франции надо покинуть ЕС после заявления Здеховского о санкциях
Alexis Sciard/Global Look Press

Франции стоит покинуть Европейский союз (ЕС), заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он в социальной сети X прокомментировал пост депутата Европейского парламента Томаша Здеховского, призвавшего в случае блокировки Венгрией антироссийских санкций приостановить ее избирательные права в региональном содружестве и заморозить выделяемые республике средства.

«Он — идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идешь в направлении того, что хочет Евросоюз, в противном случае твой голос не имеет значения», — написал Филиппо.

В связи с этим он пришел к выводу, что Франции не следует оставаться в региональном содружестве.

23 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, согласование новых антироссийских санкций погубит европейскую экономику, но Брюссель это не интересует.

Ранее в Германии заявили о намерении повлиять на решение Венгрии по антироссийским санкциям.
 
