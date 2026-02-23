Размер шрифта
Медведев заявил об осознании Украиной своего положения

Медведев: Украина постепенно осознает, в какой ситуации она находится
«Единая Россия»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украина постепенно начинает понимать, в какой ситуации она сейчас находится. Такое заявление он сделал на видео, опубликованном в его канале в мессенджере Max.

Медведев рассказал, что в преддверии Дня защитника Отечества он посетил подразделение беспилотной авиации. По словам политика, в ходе рабочей поездки состоялось совещание, на котором обсуждалась текущая ситуация вокруг переговорного процесса по Украине.

«По моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит», — сказал зампред Совбеза РФ, говоря о текущем состоянии властей Украины.

До этого Медведев заявил, что Россия не сможет мириться с тем, если рядом с ней будет расположена недружественная страна, тем более входящая в НАТО. Вместе с тем Медведев выразил уверенность, Россия сможет достичь мира и обеспечить собственную безопасность.

Ранее Медведев допустил возвращение на российский рынок западных компаний.
 
