Тренер сборной рассказал про разницу между российскими лыжниками и лидерами ОИ

Каминский: разница между нашими лыжниками и лидерами есть, надо ее ликвидировать

Бывший главный тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался о результатах российских лыжников на Олимпиаде-2026 в Италии, передает LiveResult.ru.

«Мы долго соревновались на медленном снегу, четыре года не выезжая в Европу на быстрый искусственный снег. Это немного другое скольжение, которое вносит изменения в скорость отталкивания, что играет решающую роль. Разница между нашими лыжниками и лидерами есть. Надо ее как-то ликвидировать. Не могу сказать за сколько, но думаю, за сезон-два мы можем это сделать», — сказал Каминский.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Каминский заявил, что Дарья Непряева не учится на чужих ошибках.