В Москве пьяный глава Центра ментального здоровья избил мать

Руководитель Центра ментального здоровья имени доктора Спирина оказался в центре скандала после инцидента с участием его матери. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, Сергей Спирин в состоянии сильного алкогольного опьянения якобы избил свою мать. После произошедшего его задержали сотрудники полиции. Также утверждается, что ранее мужчину уже замечали в состоянии сильного опьянения.

Позднее, как уточнил источник, Спирина госпитализировали, он находится в реанимации. О состоянии его матери официальной информации не приводится.

Возглавляемый им центр специализируется на лечении алкогольной зависимости и нервных расстройств. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.

