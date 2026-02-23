Размер шрифта
В Москве пьяный глава Центра ментального здоровья избил мать

Центр ментального здоровья доктора Спирина

Руководитель Центра ментального здоровья имени доктора Спирина оказался в центре скандала после инцидента с участием его матери. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, Сергей Спирин в состоянии сильного алкогольного опьянения якобы избил свою мать. После произошедшего его задержали сотрудники полиции. Также утверждается, что ранее мужчину уже замечали в состоянии сильного опьянения.

Позднее, как уточнил источник, Спирина госпитализировали, он находится в реанимации. О состоянии его матери официальной информации не приводится.

Возглавляемый им центр специализируется на лечении алкогольной зависимости и нервных расстройств. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.

В этот же день суд в Москве арестовал на пять дней одного из директоров франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники избил женщину в метро. В ходе заседания мужчина признал вину, однако заявил, что в его действиях не было умысла причинить вред пострадавшей.

Ранее в Ростовской области пьяный внук избил собственную бабушку и повредил машину.
 
