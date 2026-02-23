Медведев назвал Россию передовой страной по дронам

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия — передовая страна в сфере беспилотных летательных аппаратов. Пост об этом появился в его официальном канале в мессенджере Max.

«У нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема — это не наш конек. Да, правда. Ракеты — да, самолеты — да, танки — да, ну и многое другое. А вот беспилотники — не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этом смысле. Это так и есть, правда», — сказал политик в ходе беседы с военными.

20 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации начали использовать новые версии БПЛА для разведки «Око-2» и «Око-3». В научно-производственном центре «Сварог» рассказали, что оба БПЛА работают на цифровой связи, устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, могут летать выше и в автоматическом режиме по заданному маршруту, а также нести подвесы и оптику. Дальность «Око-2» составляет до 60 км, у «Око-3» — до 130 км.

До этого советник главы минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов.

Ранее на Западе заявили о преимуществе России на поле боя.