В МИД КНР заявили, что ни одна политическая модель не может быть выше других

Ван И: ни одна страна не может читать другим лекции о правах человека
РИА Новости

Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках выступления на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) заявил, что ни одна политическая модель не может быть выше других и ни одна страна в мире не может «читать лекции» другим странам о правах человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни одна страна не имеет права читать другим лекции о правах человека, и ни одна модель не может претендовать на превосходство», — заявил министр.

Он добавил, что путь развития прав человека должен отражать национальные реалии каждой отдельной страны и отвечать потребностям ее народа.

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио, выступая, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что между Вашингтоном и Пекином существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем.

При этом, по словам Рубио, США и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.

Кроме того, США в будущем планируют выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь национальными интересами, и ожидают такого же подхода от Пекина, отметил Рубио.

Ранее в США нашли альтернативу Китаю по поставкам редкоземельных металлов.
 
