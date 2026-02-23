СМИ сообщили, что мексиканский картель разработал план на случай гибели лидера

WSJ узнала о секретном плане наркокартеля Мексики на случай гибели лидера

У мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско», лидера которого ликвидировали местные власти при участи США, есть план на случай нарушения красных линий. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказал исследователь из Совета по международным отношениям Уилл Фриман.

По словам эксперта, красной линией в этом случае можно назвать гибель наркобарона.

«Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан», — отметил Фриман.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков. Позже США подтвердили, что предоставляли Мексике данные для операции в Тапальпе.

Утром 22 февраля в муниципалитете региона прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

