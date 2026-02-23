Каллас не увидела «оптимизма» в переговорах между Россией и Украиной

Верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не разделяет оптимизма вокруг переговоров о мире на Украине, поскольку российская делегация якобы несерьезна и не может обсуждать политические вопросы. Ее выступление перед заседанием глав МИД стран Евросоюза велось на YouTube.

«Я не разделяю этого оптимизма, поскольку переговорщики с российской стороны не являются действительно серьезными и не желают говорить о чем-то политическом. Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична относительно того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы», — заявила Каллас.

Глава евродипломатии в очередной раз сказала, что давить нужно не на Киев, а на Москву. Для завершения боевых действий нужно увидеть уступки со стороны России, считает она.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.