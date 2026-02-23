Размер шрифта
В Воронеже приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру

В Воронеже приемная мать получила три года колонии за истязание детей
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Семилукском районе Воронежской области суд приговорил приемную мать к трем годам колонии за жестокое обращение с двумя малолетними детьми, морила их голодом. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая усыновила брата и сестру. В течение года женщина избивала детей, надолго лишала их пищи, воды и тепла, запирала в комнатах, оставляла на улице в непогоду и оскорбляла.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также по иску прокуратуры в пользу каждого ребенка взыскано по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

До этого в Подмосковье женщина истязала детей-инвалидов, которых взяла под опеку, всего в ее доме жили десять подопечных. Опекун избивала их, запирала в помещении без отопления, постельных принадлежностей и одежды.

Ранее россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки.
 
