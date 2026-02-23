Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Медведев призвал российских военнослужащих беречь себя

Медведев: России победа нужна, но ее цена имеет значение
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День Защитника Отечества призвал военнослужащих беречь себя на поле боя. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его канале в MAX.

23 февраля политик сообщил, что перед праздником совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — подчеркнул Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно и одна продвигается вперед, преодолевая ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Медведев также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!