Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День Защитника Отечества призвал военнослужащих беречь себя на поле боя. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его канале в MAX.

23 февраля политик сообщил, что перед праздником совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — подчеркнул Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно и одна продвигается вперед, преодолевая ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Медведев также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.