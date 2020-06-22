Украина может обратиться в суд по делу о сбитом Ираном Boeing

Украина может обратиться в международные суды, если Иран не предоставит ей черные ящики сбитого в Тегеране самолета Boeing, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. Текст интервью опубликован на сайте главы государства.

Иран не только не передает Украине черные ящики, но и не предоставляет официальных извинений и компенсации семьям погибших в катастрофе, отметил Зеленский. Он добавил, что если Иран не выполнит свои обязательства, у украинской стороны «не будет другого выбора, кроме как обратиться в международные суды».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

— «Будем давить»: Киев требует от Ирана больше денег за Boeing

— Крушение Boeing в Иране: виновника посадили в тюрьму