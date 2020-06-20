Бабарико предъявлено уголовное обвинение
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Лаевского.
При этом представитель защиты не назвал статью, объяснив отказ подпиской о неразглашении материалов дела.
Ранее Виктор Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.
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