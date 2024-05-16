В Грузии обвинили европейских министров в попытке свергнуть власть в стране

Участие министров иностранных дел стран Исландии, Литвы и Эстонии в протестной акции в Грузии против закона об иноагентах является попыткой свергнуть власть в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это поступок (участие министров в митинге. – «Газета.Ru»), который больше ожидаем от советской или российской пропаганды, чем от министров иностранных дел Евросоюза. Тем более содействовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что тебе не нравится принятое им законодательство», — написал он.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев счел участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси вмешательством в дела Грузии.

Министры прибыли в Тбилиси 15 мая. Они пришли на оппозиционный митинг и выступали там.

Политик добавил, что регулирование прозрачности иностранного влияния на законодательном уровне является необходимым требованием для любого государства, защищающего свой народ от спонсируемых извне государственных переворотов.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах.