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Российские силы ПВО за сутки сбили три украинских самолета

Минобороны: российские силы ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 ВСУ

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militarizm.su

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы ПВО сбили за сутки 25 беспилотников, 11 ракет и 5 управляемых авиабомб.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что система ПВО успешно сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом региона.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Противник использовал дроны и дальнобойные ракеты.

За прошедшие ночь и утро ВСУ атаковали шесть регионов России — Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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