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В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции документы с Госуслуг

Вице-спикер Госдумы предложил разрешить предъявлять полиции цифровые паспорта

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РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру цифрового развития России Максуту Шадаеву разрешить гражданам предъявлять полиции документы с помощью Госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Как указал Даванков, сейчас на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Постановления Правительства РФ, согласно которому вместо бумажного паспорта граждане будут иметь право предъявлять цифровую версию паспорта в десяти случаях.

В своем письме вице-спикер Госдумы отметил, что при этом не предусмотрено право предъявлять цифровую версию сотрудникам правоохранительных органов для установления личности. Кроме этого, в проекте отсутствует возможность предъявить документы с помощью Госуслуг при прохождении паспортного контроля в аэропортах на внутренних рейсах и при проверке водительских удостоверений сотрудниками Госавтоинспекции МВД России.

В связи с этим Даванков считает необходимым дополнить перечень случаев, в которых люди смогут предъявлять документы с помощью мобильного приложения «Госуслуги» вместо предоставления бумажной версии паспорта.

До этого доктор технических наук Владимир Арлазаров заявлял, что у россиян могут посчитать недействительным загранпаспорт и не выпустить за границу при наличии в нем ошибок, в том числе в написании цифр 1 и 7.

Ранее россияне взломали аккаунты на «Госуслугах» и легализовали более семи тысяч иностранцев.

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