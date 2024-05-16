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Воспитатель наехала на второклассницу из школы, в которой работает

В Петербурге воспитатель сбила второклассницу из школы, в которой работает

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Haggardous50000/Shutterstock

В Приморском районе Санкт-Петербурге воспитательница сбила на машине одну из учащихся образовательного учреждения, в котором работает. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 15 мая у дома 7/8 по Богатырскому проспекту. Водительница за рулем автомобиля «Форд Фьюжн» наехала на регулируемом пешеходном переходе на девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Неизвестно, на какой сигнал светофора переходила дорогу пострадавшая.

Ребенка госпитализировали, врачи диагностировали ей ушибы. Школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным СМИ, водительница аккуратна на дорогах, за последние полтора года женщина не получала ни одного штрафа.

Ранее неопытная водительница устроила массовое ДТП, пострадали двое детей.

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