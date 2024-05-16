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Россия и Китай выдвинули США требование в военной сфере

Россия и Китай потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, где, среди прочего, было выдвинуто требование к Соединенным Штатам Америки прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны требуют, чтобы США прекратили военно-биологическую деятельность, осуществляемую на их национальной территории и за ее пределами и угрожающую безопасности других государств и соответствующих регионов», – говорится в документе.

Также Россия и КНР настойчиво призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Глава КНР на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

Ранее Путин оценил атмосферу переговоров в Китае.

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