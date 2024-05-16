В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти

Ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский в беседе с «Газетой.Ru» назвал печальным известие о смерти Сергея Андрияки. Он отметил, что его удивляла преданность художника акварели. По словам Михайловского, ему трудно представить, что будет со школой акварели после смерти Андрияки.

«Это печально, конечно. Человек, который увлеченно в течение всей жизни занимался акварелью и посвятил этому многие годы. Меня даже удивляло, насколько он был самоотвержен и предан этой технике. У него было много учеников. Целую школу он основал, заботился об этой школе, посвящал этому время, усилия. Я все время слышал его рассуждения о том, какой должна быть школа, [он] улучшал условия там постоянно. Мне кажется, это очень важно, и эта школа ассоциируется с его именем. Трудно это вообще представить, что будет потом с этой школой. Он столько усилий предпринял, чтобы она стала такой известной», — сказал он.

16 мая в возрасте 65 лет ушел из жизни живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка.

Сергей Николаевич Андрияка — советский и российский художник-акварелист и педагог, член Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года в Москве, и начал рисовать в шесть лет под руководством отца. Позднее проходил обучение в художественной школе при Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, а в 1976 году поступил в него на факультет живописи по специальности «станковая живопись». С 1977 года, после смерти отца, Андрияка совмещал учебу с преподавательской деятельностью. С 1979 по 1985 год вел курс живописи в художественной школе при институте им. Сурикова, а с 1985 по 1989 год работал его старшим преподавателем.

В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая действует по сей день. В 2005 году получил звание Народного художника Российской Федерации.

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