Британцу грозит 2 года тюрьмы за негативные отзывы о ресторане

В Таиланде арестовали мужчину из Англии, который оставлял негативные отзывы о ресторане, пишет Oddity Central. По данным властей, британец сделал это умышленно после ссоры с владельцем заведения.

Как пишут местные СМИ, 21-летний гражданин Великобритании Александр поссорился с владельцем ресторана, потому что постоянно проходил через заведение, чтобы сократить путь до дома. Бизнесмен попросил мужчину пользоваться дорогой общего пользования, поскольку тот мешал гостям.

В ходе диалога между мужчинами возникла ссора, после которой ресторатор заметил, что рейтинг его ресторана в сети резко упал из-за множества негативных отзывов. Подозревая, что за этой кампанией стоит Александр, владелец заведения обратился в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что негативные отзывы действительно дело рук британца. Он был арестован за клевету и ложную информацию. Теперь если суд признает его виновным по этому делу, турист может оказаться за решеткой на два года.

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