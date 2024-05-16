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Стало известно, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе

АТОР: каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2023 году россияне подали на шенгенскую визу свыше 520 тыс. раз. Каждый пятый заявитель получил отказ, сообщает АТОР со ссылкой на статистику Еврокомиссии.

По сравнению с доковидным 2019 годом доля отказов россиянам в «шенгене» выросла более чем в 13 раз, а выдача мультивиз гражданам РФ сократилась вдвое.

При этом Россия по итогам прошлого года замкнула топ-5 стран по числу обращений за шенгенской визой. Лидером стал Китай, граждане которого направили 1,1 млн заявлений на «шенген». Следом идет Турция с 1,05 млн обращений. В пятерку вошли Индия (966 тыс.) и Марокко (591 тыс.).

Также в топ-10 попали Алжир, Саудовская Аравия, Великобритания, Таиланд и ОАЭ.

На прошлой неделе тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь назвала частые причины отказа россиянам в шенгенской визе. Среди них — наличие у заявителя задолженностей.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить «шенген».

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