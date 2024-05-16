На Украине заявили о невозможности подать апелляцию для уклонистов

Согласно новому закону о мобилизации, будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклоняющихся от воинской службы украинцев. О невозможности подать соответствующую жалобу заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко, передает издание «Страна».

По словам депутата, суды будут завалены делами о лишении уклонистов прав на управление автомобилем. Он добавил, что суды не смогут справиться с таким количеством материалов, в связи с чем и было принято решение об отмене апелляции для избегающих мобилизации граждан.

«Условно говоря, когда сотрудники территориального центра комплектования обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения, автоматизированная, суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют», — объяснил парламентарий.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее назвали число киевских уклонистов, доставленных в военкоматы с начала года.