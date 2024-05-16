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Прохор Шаляпин пожаловался на проблемы с сексом в России

Певец Прохор Шаляпин назвал Россию пуританской страной

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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин отказался в интервью журналистке Алене Жигаловой рассказывать, был ли у него секс с пожилыми женщинами.

Шаляпин объяснил, что в России очень чувствительно относятся к теме сексуальной жизни. Он опасается, что на него могут написать заявление актриса Яна Поплавская и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Жигалова, наоборот, считает, что Мизулина и Поплавская «должны быть довольны» историями Шаляпина об интиме с женщинами после 95 лет. Она отметила, что такие разговоры не запрещены в стране. Певец пошутил, что после этого диалога тему могут и запретить. Шаляпин назвал Россию пуританской страной.

«У нас в принципе действительно какая-то проблема с сексом. Это наш русский затык. Мы еще не перешли с советского времени на какое-то свободное пространство. И у нас ощущение, что в стране нет секса», — поделился артист.

Шаляпин также затронул тему возраста женщин. Он заявил, что ни одна женщина не считает себя «бабулькой» после 60 лет.

«Бабульками себя называют бабы, которым 42-45. Они такие: «Я уже старая, никому не нужна». Как только чуть за 60 и ближе к 90 — там вообще улет. Там человек забывает, сколько лет», — поделился исполнитель.

Ранее Прохор Шаляпин заявил о малообразованности молодых артистов.

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