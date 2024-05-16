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В Белгородской области снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, кладовая, туалет, ванная). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

16 мая в мэрии Белгорода сообщали о нарушениях в работе средств оповещения населения.

15 мая Гладков сообщал, что боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в Белгородской области.

До этого министерство обороны России сообщило о том, что силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Отмечалось, что в результате попытки бомбардировки никто не пострадал.

Ранее в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде.

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