В школах эстонской Нарвы запретили преподавать русский язык

Власти Эстонии запретили преподавать русский язык в школах Нарвы. Об этом сообщает агентство Baltnews в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Нарве более 90% жителей являются русскоговорящими, в связи с этим городские власти попросили оставить изучение русского языка в школах.

В правительстве Эстонии подчеркнули, что изучение русского языка не соответствует интересам детей.

До этого эстонская газета Postimees писала, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о принципе эстонизации русскоязычных жителей страны.

По ее словам, если власти Эстонии будут поощрять разговоры с русскоязычными жителями страны на эстонском, то они смогут быстрее выучить язык.

Каллас в январе этого года говорила, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.